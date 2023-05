As fúrias de Paulo Queimado

Para além da propaganda que fez aos investimentos que o município tem realizado, sendo que quase todos eles aparecem com meses ou anos de atraso, Paulo Queimado utilizou a ironia e a habitual demagogia política para esconder as dificuldades que tem em escrever e falar para a população. Segundo Paulo Queimado as pessoas têm de viver sob um conjunto de regras e tem existido uma “confusa libertinagem por alguns que estão escondidos atrás de ecrãs, teclados e folhas de jornal”. Uma atitude expectável de um autarca com tiques de autoritarismo, e que agora é arguido por negociatas com o presidente da assembleia municipal, tendo em conta a fúria que muitas vezes demonstra quando é questionado ou escrutinado pelo seu trabalho enquanto presidente de câmara.