O peixe da ministra da Agricultura e o 1% da CAP

A Antena 1 promoveu no dia 8, segunda-feira, um debate aberto sobre a seca no país logo a seguir à data do reconhecimento da União Europeu para a situação de seca extrema em alguns concelhos de Portugal, o que vai permitir aos agricultores pedidos de indemnização, entre outros. O debate teve a intervenção da ministra da Agricultura e do presidente da CAP. Maria do Céu Antunes vendeu o seu peixe como só ela sabe e Eduardo Oliveira e Sousa, confrontado a comentar o preço do peixe, que a senhora ministra tinha acabado de vender, recusou sequer a reconhecer que tinha ouvido a ministra, e no fim ainda disse que nem sabia se o que ela tinha vendido era peixe. No final, agora escrevendo mais a sério, anunciou que se o Governo retivesse 1% da água que corre do Tejo para o mar durante o Inverno tínhamos o problema da seca resolvido.

Para o presidente da CAP, que vai deixar o cargo que representa milhares de agricultores, talvez a grande maioria, convenhamos que este homem só pode ser da família política de José Sócrates. A CAP sabe que reter 1% da água do Tejo pelo caminho antes de chegar ao mar é a solução para a agricultura portuguesa e não põe mãos à obra? E só agora é que Eduardo Oliveira e Sousa se lembrou desta milagrosa solução, embora tenha um bigode que faz adivinhar que já deve andar nisto pelo menos há mais de meio século?.