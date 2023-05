Os futuros eleitores não quiseram incomodar

No sábado, 6 de Maio, realizou-se em Vila Franca de Xira mais uma edição da Assembleia Municipal Jovem, um espaço onde os alunos das escolas do concelho puderam aproveitar para questionar o presidente da câmara sobre diversos assuntos. Ao longo dos anos a iniciativa era engraçada porque a maior parte dos alunos aproveitava para reclamar de situações que os afectavam diariamente e mereciam atenção redobrada. Infelizmente, nesta última edição a maioria das escolas - à excepção de duas - optou por ficar calada e não incomodar o poder político no período antes da ordem do dia falando do mau estado das escolas e pouco mais. Se isto é que é preparar os políticos de amanhã então o futuro (não) promete....