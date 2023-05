Eu é que sou o vereador da Cultura!

A última reunião do executivo da Câmara de Santarém foi animada e o período de antes da ordem do dia estendeu-se por duas horas duplicando o tempo regulamentar.

Para isso muito contribuiu a programação cultural da autarquia que, pelos vistos, está longe de colher unanimidade no seio da vereação. O vereador da Cultura, o socialista Nuno Domingos (na foto), teve de se haver com críticas dos vereadores Pedro Frazão (Chega) e Diogo Gomes (PSD), por causa de alguns eventos que deram protagonismo a figuras como Otelo Saraiva de Carvalho ou o comediante e activista Diogo Faro. O autarca socialista e ex-chefe do departamento de Cultura do município acabou por sair airosamente da contenda deixando claro, dirigindo-se ao contestatário vereador do Chega: “O senhor discorda mas eu é que faço a programação! Se fosse o senhor a fazer seria outra”. Nem monsieur de La Palisse diria melhor....