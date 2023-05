Presidente da AIP recorre a S. Tomás de Aquino

Esta foto fez parte do discurso de José Eduardo Carvalho e serviu para terminar a sua intervenção junto dos associados que compareceram na assembleia-geral realizada recentemente para aprovação de contas.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Apesar de ser o melhor ano da AIP desde que JEC assumiu os destinos da associação percebe-se

que o caminho do antigo presidente da Nersant tem espinhos, pedras e cascalho que ainda dificultam a liderança de uma das mais representativas associações empresariais do país. Numa altura em que a Nersant está em falência humana, com uma direcção gerida por um empresário que ele próprio tinha indicado para ser seu sucessor, é caso para dizer que JEC descobriu tarde o apoio de S. Tomás de Aquino. Agora que os assuntos ribatejanos já pouco lhe interessam que, pelo menos em Lisboa e na direcção da AIP, a inspiração de S. Tomás de Aquino o salve dos chambeis desta vida.