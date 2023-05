Na Assembleia Municipal de Fevereiro os autarcas alertaram para a degradação das casas-de-banho da Escola Duarte Lopes, em Benavente. Na ocasião, a câmara disse que ia averiguar a situação, com a ressalva que as obras de fundo cabem à administração central. O assunto voltou à baila, pela mão do PSD, em Abril. A resposta da câmara foi a mesma. Ao nosso jornal o responsável pelo agrupamento escolar havia dito que a situação não é recente mas que já esteve pior. Agora, em Maio, as casas-de-banho voltaram a ser tema em reunião de câmara, e com a mesma resposta. É caso para dizer que o assunto já cheira mal. Puxem lá o autoclismo e resolvam essa m**** de vez!.