Ministra só entra na FNA se pagar bilhete

Os líderes da administração do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), que são os mesmos que lideram a CAP, anunciaram o programa da próxima Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo em Santarém e fizeram questão de referir que este ano não vai haver convites para membros do Governo, em mais um protesto contra as políticas para o sector agrícola. Resta saber o que pensa disso a Câmara de Santarém, segunda maior accionista do CNEMA e que até tem dois lugares no conselho de administração do parque de exposições, sendo um deles ocupado por um vereador socialista. A Câmara de Santarém vai assobiar para o ar e fingir que não tem nada a ver com esta guerra em que a CAP utiliza o CNEMA e a FNA como armas de arremesso político na sua luta corporativa contra o Governo? Ou vai finalmente dar um murro na mesa e usar o seu estatuto político e institucional para mostrar que não é um verbo de encher na administração do CNEMA?