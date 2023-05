Bom apetite!

Desta vez não para cantar ou tocar mas para uma mostra etnográfica dos trajes e comidas do antigamente. Enquanto se ia discursando e agradecendo aos populares por terem ido, as três goleganenses iam mandando abaixo o farnel que levaram de casa com fataça frita e broa de milho. Sem dúvida os melhores lugares da inauguração e as que foram para casa mais aconchegadas depois de uma hora a ouvir discursos....