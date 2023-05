A justiça é cega...

Há muito que as condições de trabalho no Tribunal de Vila Franca de Xira deixam muito a desejar e o problema vai-se arrastando, para desagrado dos que lá trabalham e de quem tem de usar o edifício.

Depois de alguns funcionários judiciais e utentes terem caído no piso de madeira situado no pátio do edifício, agora foi a vez de uma procuradora do Tribunal do Trabalho também ser vítima da degradação do espaço. Fica assim provado que a justiça é mesmo cega e não toma partidos, até na hora de escorregar....