Minha “rica” Chamusca

Até mesmo em tempo de pandemia. Quem olha para o cartaz principal da edição deste ano, caso se mantenham os orçamentos, só pode concluir que os valores pagos aos intérpretes de música ligeira e aos toureiros aumentaram significativamente para fazer face à crise que vivemos actualmente. Só falta saber se a câmara pagou as duas corridas de toiros e ainda ofereceu os bilhetes à organização. Com tanta verba para investir, não se percebe como é que o concelho da Chamusca é o que perde mais população no conjunto de todos os concelhos da região.