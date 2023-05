Um deslize aqui ou ali

Enquanto ia tomando da palavra entre os oradores para fazer as devidas apresentações lá se enganou no nome do vereador da Câmara de Torres Novas Joaquim Cabral; mas o pior foi mesmo quando afirmou que o Grupo Cantar Nosso ia animar a cerimónia e só com os artistas já em palco é que se lembrou de emendar e dizer que afinal era o Grupo de Cantares e Tocares da Misericórdia da Golegã. Enfim, deslizes que acontecem a quem tem que pôr a boca no trombone, ou, neste caso, no microfone....