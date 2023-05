No último domingo, durante a CulturAlverca, O MIRANTE encontrou um grupo de atletas do Alverca Urban Runners.

No último domingo, durante a CulturAlverca, O MIRANTE encontrou um grupo de atletas do Alverca Urban Runners em trajes do Benfica e do Sporting a tirar umas animadas fotos de grupo, em preparação para o dérbi desse dia. A pose animada não condiz bem com o resultado final do jogo, que acabou empatado e sem motivos para grandes sorrisos por parte de sportinguistas e benfiquistas....