António Costa e João Galamba podem vir a integrar o Grupo de Forcados de Santarém

A CAP fez uma conferência de imprensa para dizer que não vai convidar a ministra da Agricultura para a inauguração da Feira da Agricultura. Mais uma vez a CAP confunde os interesses do CNEMA com os interesses da associação e da sua luta política e associativa na relação com o Governo. Curiosamente a CAP nem sequer tem maioria no conselho de administração do CNEMA, que é quem organiza a feira. A verdade é que desde que a CAP tomou conta do poder que a Feira do Ribatejo e a gestão do CNEMA não merecem discussão e só dependem dos interesses da CAP e dos seus dirigentes.

O Cavaleiro Andante encontrou estas duas fotomontagens nas redes sociais e não tem dúvida que só podem estar ligadas a uma possível adesão dos dois homens mais falados do actual Governo para conquistar Santarém. Quem é de Santarém, ou do Ribatejo, sabe que, regra geral, os forcados só pegam toiros e são pouco dados a lutas cívicas e muito menos políticas. Daí que esta sugestão e imagem de valentia dos dois governantes, amigos e companheiros destinados a caírem do cavalo ao mesmo tempo, de pouco serve à senhora ministra da Agricultura nesta guerra surda contra os toureiros da CAP que mandam no CNEMA e, já agora, controlam os autarcas que lhes fazem companhia na administração como se fossem os seus “peões de brega”.