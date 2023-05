Para bom entendedor meia palavra basta?

O anterior presidente da Câmara de Azambuja, Luís de Sousa, que concluiu o último mandato em 2021, foi agraciado com a medalha de honra do município.

O anterior presidente da Câmara de Azambuja, Luís de Sousa, que concluiu o último mandato em 2021, foi agraciado com a medalha de honra do município, e, como não podia deixar de ser, provou que não perdeu o jeito para meter umas buchas em pleno discurso. Além de ter cascado nos governantes da nação, para os quais diz haver autarcas de primeira e de segunda categoria, o socialista aconselhou, numa subtil ironia, os autarcas locais presentes na cerimónia a reformarem-se. “Já consegui emagrecer. Quando puderem reformem-se, porque os vossos casacos já não estão a abotoar como deve ser”. Fica por esclarecer se estará preocupado com a saúde e elegância dos autarcas ou com o rumo do concelho....