Acabem-nas, porra!

Uma comitiva de autarcas de Santarém do PSD e do PS visitaram algumas obras em curso na cidade, acompanhados por técnicos do município e de representantes da Associação de Moradores do Centro Histórico de Santarém. No grupo pontificavam o presidente da câmara, Ricardo Gonçalves (PSD), o vice-presidente João Leite (PSD), o vereador Nuno Russo (PS) e o presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, e houve logo quem se lembrasse da troca de ‘mimos’ de há umas semanas nas redes sociais entre Diamantino Duarte e João Leite a propósito das obras numa rotunda. Desta vez tudo decorreu pacificamente entre socialistas e social-

-democratas e só ficou a faltar mesmo que se concluam as obras visitadas, algumas delas com prazo de validade mais do que esgotado...