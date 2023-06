Os amanhãs que contam

O Partido Comunista Português vai promover em Vila Franca de Xira, no sábado, 3 de Junho, um evento alusivo ao Dia da Criança com jogos tradicionais, pinturas faciais, biblioteca ao ar livre e pipocas.

É intitulado “Pelo direito a ser criança, avançar é preciso” e contará com a presença de Margarida Botelho, membro do secretariado do comité central do PCP. Quem sabe se daqui a uns anos a iniciativa não rende alguns frutos… nas urnas. E bem que os comunistas andam a precisar....