Pegar o toiro pelos cornos

Com o Colete Encarnado à porta os aficionados de Vila Franca de Xira foram confrontados nas últimas semanas com um estudo da Infraestruturas de Portugal para quadruplicar a linha de comboio, em que a actual estação seria desactivada para dar lugar a um edifício vazio aos cuidados da câmara. Depois do Museu da Tauromaquia andar para a frente e para trás nas bocas da cidade, aí está uma boa possibilidade de fechar de vez com o assunto. O que é preciso agora é que não se faça da discussão uma valente tourada, como aconteceu no passado, e se pegue o toiro pelos cornos....