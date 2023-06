A ganhar ritmo

Já fez canoagem com jovens, dançou o Mamma Mia, em Alverca, ajudou na organização do festival Xira Sound Fest e agora até foi experimentar as emoções de um carro de rali a propósito da chegada do Rali de Lisboa - que este ano terá uma especial totalmente realizada no concelho e que já se sabe que vai ficar em VFX até final do mandato. O Cavaleiro Andante não sabe se o autarca tem mãozinhas para se tornar numa celebridade da velocidade cronometrada, mas não parece haver dúvidas que João Pedro Baião está a praticar para ganhar prática e ritmo. Quem sabe se para outro tipo de corridas, daquelas mais...eleitorais!.