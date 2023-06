Governantes de beberetes e canapés

A ministra da Agricultura não quis comentar a decisão dos dirigentes da Confederação dos Agricultores de Portugal de não convidarem membros do Governo para a inauguração da Feira Nacional da Agricultura, no CNEMA, em Santarém.

Maria do Céu Antunes fugiu da pergunta e não quis esclarecer a população sobre a posição do Governo em relação ao facto de ter sido chutado para canto pela CAP. A ex-autarca de Abrantes esteve em Alcanena na apresentação do "Aire e Candeeiros Culinary Center" e fez aquilo que quase todos os governantes fazem nestas ocasiões: aparecem para sorrir para a fotografia, fazer conversa fiada e participar nos beberetes e canapés disponibilizados pelas organizações.