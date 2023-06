Ponte da Chamusca é o calcanhar de Aquiles dos autarcas

No dia em que a IP começou as obras, e fechou a ponte ao trânsito entre as 20h00 e as 08h00, só eles e alguns autarcas é que sabiam. Nesse dia houve reunião pública de câmara e a vice-presidente anunciou aos vereadores as obras e o fecho da ponte. Só depois da notícia de O MIRANTE é que a autarquia divulgou um comunicado sobre o assunto. É mais que evidente que a IP está-se marimbando para as pessoas que precisam da Ponte da Chamusca por isso não anunciaram as obras e fecharam a ponte quando muito bem entenderam. Os autarcas devem ter sabido no próprio dia ou de outra forma tinham sido eles a cumprir a obrigação de sinalizar o fecho do tabuleiro ao trânsito de forma antecipada e a tempo de prevenirem os utilizadores habituais. Como diz o provérbio popular: “na Chamusca a cada dia sua pena e sua esperança”.