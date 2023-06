Sorrisos marotos na revista da Nersant

Domingos Chambel tomou posse como presidente da Nersant e o seu trabalho tem sido, até agora, desfazer tudo aquilo que foram os anos de gestão de José Eduardo Carvalho e Maria Salomé Rafael. Chambel está na presidência há quase dois anos e meio e neste tempo não fez ponta de corno a não ser falar de uma nova gestão da associação. Na véspera do fecho desta edição o Cavaleiro Andante encontrou no computador de um empresário a capa da última revista da Nersant distribuída online aos associados. E quem é que faz a primeira página da revista? Aqueles que durante a última década o aturaram até ele chegar a presidente. E os sorrisos não deixam mentir; todos sabem que Domingos Chambel é um cromo mas os anos de convívio e de partilha não permitem caras de pau na hora de lhe fazerem o frete. Veremos como é que acaba esta foto de família, a confiar na importância que Domingos Chambel dá à sua eleição para a direcção da CIP, que vale tanto como ser dono da água que passa no leito do Tejo em Abrantes a caminho do mar da palha em Lisboa.