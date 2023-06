As anotações de bolso da senhora ministra

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, apressou-se a pegar na caneta para tomar nota enquanto o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, aproveitava a sua presença na inauguração da Feira de Maio para apelar ao reforço de verbas para a transferência de competências para as autarquias. O Cavaleiro Andante ficou expectante em ouvir da senhora ministra uma palavra acerca do assunto durante o seu discurso que, afinal, só se traduziu em palavras bonitas sobre as tradições ribatejanas. Resta agora saber se o recado vai chegar a quem de direito ou se as anotações foram só para inglês ver....