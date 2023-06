O contador de histórias

O que não se esperava era que o chefe fizesse um discurso de 45 minutos na entrega dos Galardões de Mérito, no Palácio do Sobralinho. Fernando Rocha começou no século passado, passou pelos primórdios da PSP, falou da família, da dona Felismina e do padeiro e acabou no periquito. A plateia não levou a mal e bateu palmas entre risos. Já os restantes galardoados disseram no seu discurso “não me vou alongar” e cumpriram com a promessa, pelo menos se comparados com o oficial da Polícia....