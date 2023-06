Paulo Queimado é um mau vizinho

Paulo Queimado não intervém nos problemas de protecção civil que incomodam e tiram o descanso aos munícipes do concelho porque não considera ser da sua competência nem da câmara municipal. Estejam muros a cair para casas alheias ou muros a ser construídos por desentendimentos entre moradores, Paulo Queimado fica indiferente e “lava as mãos” das responsabilidades. O presidente que mais dinheiros públicos gastou em festas do concelho é um mau exemplo de proximidade com a comunidade, uma das principais virtudes de um autarca que está para servir a causa pública e não os seus próprios interesses e dos seus amigos da “farra”.