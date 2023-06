As mulheres fazem a diferença na política?

Aqui também tratam coisas sérias como a defesa do ambiente e o cuidado com as imitações. A prova de que as mulheres podem fazer a diferença na gestão de uma autarquia está nos canteiros floridos e bem cuidados numa das entradas da vila de Alpiarça. Esta foto é tirada junto ao Parque do Carril e retrata bem o cuidado posto no pequeno terreno divisório da estrada. Ter uma mulher, neste caso Sónia Sanfona, à frente da autarquia revela o cuidado nos pequenos pormenores como ter mais espaços floridos e arranjados? Tudo leva a crer que sim. O mesmo não se pode dizer, por exemplo, de uma das principais entradas de Santarém, para quem vem da Portela das Padeiras, onde se vêem esgotos domésticos a correr a céu aberto. Ou na Chamusca onde a entrada a sul da vila, até quase a meio da rua que atravessa a Terra Branca, parece uma ruína do século XVII.