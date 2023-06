Não trabalham nem fazem trabalhar

A sessão realizou-se no dia em que a Ponte da Chamusca encerrou totalmente ao trânsito pela primeira vez. Cláudia Moreira preferiu dar a informação em primeira mão aos vereadores do executivo e só horas mais tarde, quando o fecho do tabuleiro se aproximava, é que o município informou a população através das redes sociais. Uma falha que compromete o bem-estar da população e que, embora a IP tenha culpas no cartório, reflecte a postura da gestão socialista que não trabalha nem faz trabalhar.