As deputadas do PSD Isaura Morais e Inês Barroso foram as únicas representantes da região na Assembleia da República a marcar presença na inauguração da Feira Nacional de Agricultura, em Santarém.

O companheiro de partido João Moura e os eleitos do PS e do Chega pelo círculo de Santarém não contribuíram para o engrossar do cortejo, este ano menos concorrido. Como prémio de assiduidade, as duas deputadas ribatejanas tiveram direito a miminhos e a uma fotografia com Marcelo Rebelo de Sousa contribuindo assim para a imparável e vertiginosa diminuição do número de portugueses que não têm uma foto com o Chefe de Estado….