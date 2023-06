A arte de engolir sapos

A CAP não convidou para o certame a ministra da Agricultura, a socialista abrantina Maria do Céu Antunes, nem qualquer membro do Governo e os seus camaradas deputados fizeram gazeta em protesto. Outros socialistas, nomeadamente autarcas e não só, marcaram presença, mas discretos e, provavelmente, com pouca vontade. São os chamados sapos que, de vez em quando, quem quer fazer carreira no mundo da política tem de engolir....