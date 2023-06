Ministra já nem tem pio nem vergonha da humilhação

A ministra da Agricultura, questionada já várias vezes por ter sido excluída da Ovibeja e da Feira Nacional de Agricultura, não fala e nem às perguntas por escrito responde, mandando um “ajudante”, que tem passado a vida a viver à conta do PS, responder com um texto ao melhor nível dos romancistas do século XVIII. Escreve o funcionário Nuno Antão que “só o interesse nacional orienta o trabalho desenvolvido, diariamente, pelo Ministério da Agricultura e Alimentação e por todos os seus organismos”. Isto é profundo para alguém que fala em nome de Maria do Céu Antunes que só tem pio para vaidosices e não tem hombridade para falar das coisas que não lhe são favoráveis. Maria do Céu, a ministra dos sorrisinhos não tem pio para se impor como ministra e não se importa de ser humilhada pela CAP para manter o lugarzinho.