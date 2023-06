Olha o Colete Fresquinho!!!!

Este ano a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira optou por apresentar à imprensa a tradicional Festa do Colete Encarnado no Mercado Municipal de Vila Franca de Xira.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Este ano a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira optou por apresentar à imprensa a tradicional Festa do Colete Encarnado no Mercado Municipal de Vila Franca de Xira. Com tantas críticas ao programa da festa que têm surgido nas redes sociais será que o presidente Fernando Paulo Ferreira escolheu o sítio para vender melhor o seu peixe?.