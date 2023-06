CAP tem levado para tabaco

A organização da Feira Nacional de Agricultura tem levado para tabaco nas redes sociais, sobretudo devido à mudança do palco dos grandes concertos para um local sem condições para acolher grandes multidões, mas também devido aos preços praticados, seja na bilheteira (com entradas a oito euros), seja nas comidas e bebidas ou no aluguer de stands. Pelos vistos, a CAP - que é quem manda no Centro Nacional de Exposições - anda alheada da realidade e mais preocupada com as suas reivindicações corporativas do que com a organização de um certame que já foi o orgulho de muitos ribatejanos quando ainda não havia redes sociais e a CAP só se dedicava à agricultura....