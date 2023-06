Cerca de 100 pessoas estiveram no Ateneu Artístico Vilafranquense e prometeram fazer ouvir a sua voz junto do Governo. A eleita na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, Maria José Vitorino, do Bloco de Esquerda, disse mesmo que o importante é a população não amochar. “Em vez de atribuírem culpas à câmara e aos filhos da mãe do Governo façam-se ouvir. Não tenham medo de falar! Não amochem!”, apelou.