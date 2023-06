Uma verdadeira tourada

partilhe no Facebook

Este ano o município de Vila Franca de Xira colocou a cidade em alvoroço depois de anunciar que os principais concertos do Colete Encarnado seriam mudados para o campo do Cevadeiro, situação que deixou os comerciantes do centro da cidade muito apreensivos. Já não bastava o recente plano da Infraestruturas de Portugal para alargar a linha de comboio, agora ainda vem a câmara anunciar uma mudança de peso numa festa quase centenária. Bem diz o povo que um mal nunca vem só....