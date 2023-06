Até os insectos marcham...

partilhe no Facebook

A Feira Nacional de Agricultura (FNA), em Santarém, foi o primeiro evento da Agenda Mobilizadora Insectera, que contemplou a apresentação de temáticas dedicadas à utilização de insectos como ferramenta bio-industrial. O presidente da Câmara de Santarém é um entusiasta do projecto empresarial que está a ser desenvolvido nesse sector no concelho de Santarém e, na reunião do executivo de segunda-feira, revelou que esteve numa prova de insectos durante a FNA demonstrando que está aberto a novas experiências gastronómicas. E Ricardo Gonçalves até deixou um mote que, quem sabe, pode um dia ser slogan publicitário: “Coma bem, coma insectos de Santarém”. O registo aqui fica para os devidos direitos de autor.