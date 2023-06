Morreu um dos políticos mais controversos do último meio século, magnata da comunicação social e dono de clubes de futebol, entre eles o AC Milan que presidiu entre os anos de 1986 e 2017. A história da vida de “Il Cavaliere” é um verdadeiro vendaval que se ajusta às palavras de José Saramago; o magnata viveu uma vida cheias de controvérsias, conquistas empresariais, vitórias políticas, processos judiciais e festas com jovens menores de idade que, no entanto, não apagam alguns elogios da classe política europeu mesmo esquecendo Putin, que é certamente o político mais malvado e odiado do nosso tempo. O Cavaleiro Andante associa-se àqueles que, como José Saramago, não poupam nas palavras e nos exemplos.