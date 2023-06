Um parque de divertidos na Barquinha

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha já assumiu que o terreno para o tão badalado Bioparque, que prometia investimentos de 70 milhões, afinal vai ser aproveitado para a expansão de actividades económicas. Na última edição de O MIRANTE o promotor pediu um direito de resposta a uma carta de um leitor que pôs o dedo na ferida. O tal João Paulo Rodrigues diz que lhe feriram a honorabilidade por o leitor dar a entender que ele é realmente um investidor em falta, desaparecido, de tal modo que até o experiente advogado e presidente da Câmara da Barquinha. Fernando Freire não consegue falar com ele e já assumiu em assembleia municipal que afinal o projecto era fumo sem fogo. Não há demasiada gente a brincar com os autarcas? Não há investidores por aí a mais que acreditam no Pai Natal e querem que nós também acreditemos? .