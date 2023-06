Ventura estás à janela, com o teu cabelo à lua…

Há várias semanas que o vereador do Chega na Câmara de Vila Franca de Xira, Barreira Soares, tem vindo a ser criticado por alguns eleitos de esquerda por ter transformado a varanda do seu gabinete num desfile de memorabilia do Chega, desde cachecóis a posters afixados nas paredes. Na última semana o autarca não foi de modas e decidiu arranjar uma figura à escala real do líder do partido para colocar à janela. Se a intenção era afugentar os omnipresentes pombos e outras aves de arribação a coisa não foi mal pensada....