Bênçãos e superstições

As há muito prometidas e aguardadas obras da nova Casa do Benfica em Santarém tiveram início esta semana e na terça-feira, 13 de Junho, o vice-presidente do SL Benfica, Domingos Lima, veio a Santarém dar nota da façanha e participar na sessão de apresentação das futuras instalações. O facto de ser Dia de Santo António é um bom augúrio para que a inauguração do novo espaço se concretize dentro do prazo previsto, na primeira quinzena de Setembro. Mas também é bom ressalvar que 13 é o número do azar. Em Setembro cá estaremos para ver....