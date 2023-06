É Maio, Zé Povinho, é Maio!

Os custos totais com a Feira de Maio ainda não foram apresentados, mas os que já vieram a público foram motivo de conversa ainda durante a realização da festa maior do concelho de Azambuja. O que mais burburinho causou foi o pagamento da ‘modesta’ quantia de 49.200 euros ao artista Tony Carreira, fora a produção do seu espectáculo. O Cavaleiro Andante espera que a voz melodiosa e os versos românticos do cantor tenham enfeitiçado o povo, para que este se esqueça que vive num concelho onde mais de 80% não tem médico de família, onde a habitação é escassa e atingiu preços exorbitantes e por onde ainda escorrem esgotos a céu aberto. Isto fora os projectos divulgados com pompa e circunstância como é o caso da requalificação do cinema em Aveiras de Cima ou a criação de um Parque Biológico em Aveiras de Baixo, que ainda estão para ver a luz do dia… São opções e, já se sabe, nada melhor que entreter o povo e distraí-lo das promessas que estão por cumprir....