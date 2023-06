Luzes, câmara, acção!

Numa altura em que o Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo (ACES) atravessa a sua pior fase desde que foi criado.

Numa altura em que o Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo (ACES) atravessa a sua pior fase desde que foi criado, com falta de médicos e de meios, o ministro da Saúde escolheu para chefiar o ACES o ex--director de planeamento do Hospital de Vila Franca de Xira, Pedro Espanhol. Um nome que acompanhou nos últimos anos Carlos Andrade Costa, que gere o Hospital de VFX e que nem sempre tem sido notícia pelos melhores motivos. A escolha do ministro parece não ter agradado a várias franjas da comunidade. David Pato Ferreira, vereador da Câmara de VFX da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), já veio criticar dizendo que se esta escolha não fosse "tão triste" daria no mínimo um bom enredo de telenovela mexicana. A ver vamos se o futuro reservará uma novela ou um filme de terror....