As verdades que doem

O serviço de pediatria do Hospital de Vila Franca de Xira recebeu uma oferta de três carrinhos eléctricos da Volkswagen Digital Solutions no final de Maio numa cerimónia onde apenas alguns órgãos de comunicação social regionais foram convidados para acompanhar. É caso para dizer que se juntou ali a fome com a vontade de comer: uma marca de automóveis que esteve nas bocas do mundo por causa do escândalo de manipulação de emissões de gases de escape conhecido por dieselgate e o Hospital de Vila Franca de Xira, conhecido por ter um gestor na liderança que não gosta muito de jornais que publiquem notícias que o incomodem....