Assimetrias regionais

Assistir a uma reunião de câmara em Vila Franca de Xira é quase como ir a um estúdio de cinema com câmaras de alta definição espalhadas por todo o lado controladas remotamente e vários ecrãs para os vereadores irem vendo o que se passa e se estão a aparecer no seu melhor ângulo. O aparato é tal que para quem assiste em alguns locais é difícil ver os protagonistas políticos na sua totalidade sem levantar o rabo da cadeira. Um contraste com outros municípios da região, como Coruche, onde não só a transmissão vídeo ainda é coisa de ficção científica como as actas ainda são escritas à mão, na hora, como se fazia no século XIX em profundo respeitinho pelas seculares tradições....