Bombeiros, escuteiros e funcionários da câmara foram os protagonistas do Dia da Cidade de Abrantes ou, pelo menos, era essa a intenção. É que, em boa verdade, as figuras que passaram mais tempo em cima do palco foram os presidentes do município e da assembleia municipal que entregaram todas, mas mesmo todas, as medalhas municipais. Com tanto vereador e tanto eleito da assembleia municipal - alguns até presentes na cerimónia - não tinha ficado nada mal à organização ter sido mais democrática e diversificar as presenças autárquicas em palco.