Esperar sentado

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Na última semana alguém se lembrou de colocar um divertido espantalho em Vialonga junto ao terreno onde vão nascer as piscinas de Vialonga. O projecto está a ser elaborado e a promessa do actual presidente da Câmara de Vila Franca de Xira de ter a obra a arrancar neste mandato parece não convencer as gentes de Vialonga. Como para bom entendedor meia palavra basta, resta saber se o boneco vai mesmo morrer de velho ou se morrerá...afogado!.