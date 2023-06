Gorongosa National Park às portas de Santarém

Um cidadão de Santarém, com conhecido espírito de humor, publicou no Facebook um passeio fotográfico pela natureza no “Gorongosa National Park”

Um cidadão de Santarém, com conhecido espírito de humor, publicou no Facebook um passeio fotográfico pela natureza no “Gorongosa National Park”, que mais não é que a designação irónica dos arrabaldes do bairro de São Domingos, onde se multiplicam imagens de sujidade, degradação, automóveis abandonados e cavalos a pastar. As fotos de zebras e crocodilos publicadas lá pelo meio foram só para acentuar a ironia, mas o resto, infelizmente, é mesmo verdade....