Não há médicos nem organização mas há espaço para crianças

O Centro de Saúde de Almeirim está a avançar na modernização e a recuar na falta de capacidade para atender quem precisa. As pessoas podem não ter consultas; ir apanhar consulta às 23h30 para às 08h00 ficar a saber que o médico das consultas de recurso não vai trabalhar; ficar horas à espera da menos de meia dúzia de vagas para consulta e o médico não as atender e meter no seu lugar os doentes que já têm médico de família; podem as pessoas marcar consulta de recurso para elas e para pelo menos mais outra que não está a apanhar vez; mas pelo menos o centro de saúde é muito moderno porque já tem um espaço para as crianças. Podem não ter consulta, mas sempre brincam para esquecer....