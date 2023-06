Reunião à média luz

O executivo municipal de Alcanena continua a apostar nas reuniões camarárias descentralizadas por várias freguesias e localidades do concelho. A última reunião realizou-se na tarde de segunda-feira, 19 de Junho, no edifício da antiga escola primária da localidade de Raposeira. O único senão é que não havia electricidade no local uma vez que o edifício está desactivado há vários anos e, pelos vistos, ninguém se lembrou disso. Houve vereadores que ficaram sem bateria no computador onde têm os documentos da reunião de câmara e não houve outra solução senão acelerar a discussão dos assuntos para terminar a reunião antes do sol se pôr....