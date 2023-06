As reuniões de câmara do Cartaxo, salvo raras excepções, decorrem rápido e sem sobressaltos nem picardias políticas neste mandato liderado pelo PSD.

PS do Cartaxo ainda não recuperou do choque

As reuniões de câmara do Cartaxo, salvo raras excepções, decorrem rápido e sem sobressaltos nem picardias políticas neste mandato liderado pelo PSD. Na última sessão, realizada a 15 de Junho, o presidente João Heitor não esteve presente por motivo de férias tendo sido substituído na condução dos trabalhos pelo vice-

-presidente Pedro Reis. A sessão, apesar de pública, não teve participação da população e não houve grandes questões levantadas pela oposição. Pelos vistos os socialistas do Cartaxo ainda não recuperaram do choque que sofreram nas autárquicas de 2021 quando perderam para o PSD um município que estava na sua posse desde que há poder local democrático em Portugal. Uma boa sessão de psicanálise talvez ajude....