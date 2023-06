Ricardo sem papas na língua contra as trapalhadas de Galamba

O (ainda) ministro das Infraestruturas, João Galamba, pronunciou-se sobre o futuro aeroporto e considerou que a opção Santarém fica muito longe da capital colocando pressão política sobre a comissão técnica independente que avalia o leque de localizações em estudo. Quem não perdoou esta falta de distanciamento e mais esta ‘galambice’ foi o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), que nas redes sociais saltou em defesa da sua dama, qual cavaleiro medieval a resgatar a donzela das garras do fumegante dragão. E o autarca escalabitano não poupou no varapau: “Galamba, o trapalhão mor do Reino, ao criticar uma das opções, neste caso Santarém, veio agora tentar inutilizar uma comissão técnica independente que custa milhares de euros e tem a seu cargo estudar as opções do aeroporto. Creio que mais uma vez que o país mostrará ao ministro Galamba que não apoia as suas trapalhadas. Pedro Nuno Santos quis fazer o mesmo e saiu, igualmente, descredibilizado. A história recente de Portugal faz-se com ministros trapalhões que, afastados da realidade do país, tentam condicionar as instituições às suas opções pessoais e não aos interesses do nosso país. Para que conste!.