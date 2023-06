Toca lá a tapar essas rachas

O vereador do Chega na Câmara de Vila Franca de Xira, Barreira Soares, alertou numa das últimas reuniões do executivo para as “rachas enormes”.

O vereador do Chega na Câmara de Vila Franca de Xira, Barreira Soares, alertou numa das últimas reuniões do executivo para as “rachas enormes” que estão a aparecer na Escola Secundária do Forte da Casa. Uma escola onde um dos blocos aparenta estar a ceder e onde já alunos e professores tropeçaram no piso desnivelado. Acusando o presidente da câmara de liderar um município que tem “a educação rachada”, Barreira Soares avisou que em algumas fendas da escola cabia lá a sua mão na totalidade. Um problema que deve ser rapidamente resolvido, mais que não seja para acabar com as conversas sobre rachas que podem dar azo a interpretações enviesadas… .